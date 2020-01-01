1968 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل (1968) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (266941) حالة، كما سجلت (2541) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (220323) حالة.وأضاف بيان لوزارة الصحة أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2733 حالة، بالإضافة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم بلغ (57216) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها لفيروس كورونا بلغ (3056956) فحصا.