2459 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2459 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و1900 حالة تماثلت للشفاء.وأضافت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أنه جرى فحص 17511 نموذجا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 912698، بالإضافة إلى تسجيل 78 حالة وفاة.وأوضحت أنه بذلك يكون مجموع الإصابات الكلي منذ بدء الجائحة 110032 إصابة، ويكون مجموع حالات الشفاء التام في مختلف المحافظات 75217 حالة شفاء (نسبة الشفاء 68.4%)، وأخيرا مجموع الوفيات:4362 حالة وفاة في كل محافظات العراق.