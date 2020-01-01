رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2459 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:20 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2459 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و1900 حالة تماثلت للشفاء.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أنه جرى فحص 17511 نموذجا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 912698، بالإضافة إلى تسجيل 78 حالة وفاة.

وأوضحت أنه بذلك يكون مجموع الإصابات الكلي منذ بدء الجائحة 110032 إصابة، ويكون مجموع حالات الشفاء التام في مختلف المحافظات 75217 حالة شفاء (نسبة الشفاء 68.4%)، وأخيرا مجموع الوفيات:4362 حالة وفاة في كل محافظات العراق.

موضوعات متعلقة

بناءً على طلب والده.. الغواصون يواصلون البحث عن جثة شادى بشاطئ النخيل

«التموين»: استخراج بطاقات جديدة إلكترونيا بعد عيد الأضحى (خاص)

الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه للمعتدين على طفل سوداني

«التموين»: إضافة مواليد جدد على البطاقات فى أغسطس «فشنك»

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

كرامة أبنائنا.. «الهجرة»: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

«التموين»: استخراج بطاقات جديدة إلكترونيا بعد عيد الأضحى (خاص)

الهيئة القومية للأنفاق: 30 ألف جنيه لكل ساكن بـ«عمارة الزمالك» لحين إصلاح الضرر

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل 10 رسائل تهنئة لـ عيد الأضحى 2020 المبارك (صور)

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

ربيع وهبة يناقش «الفيسبوك والفلسفة» على «الثقافية».. الأربعاء

ختام أعمال أول مهرجان افتراضى للإعلام والسينما بالجامعة البريطانية اليوم

عزت القمحاوي يناقش «غرفة المسافرين» على النيل الثقافية الأربعاء

مكتبة القاهرة الكبرى تناقش «كورونا والإرهاب البيولوجي».. الثلاثاء