محافظ كفرالشيخ يغلق 30 محلًا ومقهى بدسوق (صور)

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، غلق 30 محلا لبيع الخضروات، ومقاهٍ، ومحلات جزارة لعدم تغطيتها اللحوم، وعدم ارتداء العاملين بها الكمامات والجونتيات، بالإضافة لورش، وسوبر ماركت، بشارع الجيش، وميدان إبراهيم الدسوقي، وبعدد من شوارع مدينة دسوق، بالإضافة لغلق مقاهٍ مقابلة لنهر النيل، لتعديها على الشوارع الرئيسية بالمدينة.جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بعدد من أحياء وشوارع مدينة دسوق، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة لإزالة الإشغالات على الشوارع، سواء رئيسية أو فرعية بالمدينة، رافقه خلالها اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق.وشدد محافظ كفرالشيخ على منع الانتظار بشارع الجيش بدسوق، كما شدد على سرعة نقل القمامة من الصناديق، والاهتمام بالنظافة، ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار حملات إزالة الإشغالات، وخاصة المقاهي المقابلة لنهر النيل أو بعدد من الشوارع.وقال محافظ كفرالشيخ، إنه قرر غلق المحال والمقاهي المخالفة بدسوق ما بين 24 ساعة وأسبوع، لاستغلالها نهر الطرق الرئيسية، ما بين 24 ساعة وأسبوع، مؤكدًا أن جولاته بالمدن مستمرة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.