حريق هائل بالمنطقة الصناعية في أكتوبر.. و6 سيارات إطفاء لإخماده

تحاول قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن في المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر.تلقت غرفة النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، وجّه بانتقال قوات الدفاع المدني لفحص البلاغ وإخماد الحريق.ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بـ6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.