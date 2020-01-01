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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تليجرام» يضيف ميزة الاتصال بالفيديو لمستخدمي «iOS»

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:04 م
تليجرام
تليجرام
وكالات
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يستعد مؤسس تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي لإضافة خدمة المكالمة عبر الفيديو لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام "آي أو إس" (iOS).

وذكرت صحيفة "Durov Code" أنه من أجل استخدام هذه الوظيفة الجديدة، يجب تحديث التطبيق عبر App Store، وبعد ذلك النقر فوق رمز الإعدادات 10 مرات لفتح قائمة التصحيح، ثم تنشيط وظيفة الميزة التجريبية، كما يجب التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند المحاور.

وتطبيق "تليجرام" (Telegram)‏ هو عبارة عن تطبيق للتراسل الفوري، مجاني ومتعدد المنصات، ويُركز على الناحية الأمنية.

ويمكن لمستخدمي "تليجرام" تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.

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