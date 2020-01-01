موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن مجرد وجود فيروس ما، فهذا يعني عدم إمكانية اختفائه بشكل نهائي من العالم، وبالتالي لا يمكن التوقع بـ"صفر إصابات" لكورونا.وأضاف حسني، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن نصل في منتصف سبتمبر المقبل إلى "صفر إصابات" بالفيروس.وشدد حسني، على أهمية الوعي المجتمعي في تحجيم الفيروس، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من منع انتشار الفيروس، وعليها الاستمرار في هذا المنع، مؤكدًا أن الأهم من تحقيق "صفر إصابات" هو الوصول إلى "صفر وفيات".