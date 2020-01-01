«الغانم»: صحة أمير الكويت مطمئنة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الأحد، إن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مطمئن جدًا.وأضاف الغانم - في تصريح صحفي - قائلًا: "نسأل الله أن يعجل بشفائه، ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبًا".وأكد الغانم أنه سيكون هناك لقاء لأعضاء مكتب المجلس مع نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، يوم الأربعاء المقبل، للاستماع أيضًا إلى توجيهاته ونصائحه.