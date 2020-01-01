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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كرامة أبنائنا.. «الهجرة»: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:18 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
وفاء علي
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تواصلت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، مع السفير هشام عسران، قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي اعتدى عليه أحد الكويتيين أثناء تأدية عمله.

وأشادت "مكرم" بسرعة تحرك القنصلية العامة، والسلطات الكويتية، التي لا تفرق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين نفس معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي" و الذي تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.

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