«التأمينات»: صرف المعاشات مبكرا «عيدية» الرئيس لأصحابها (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لأول مرة في تاريخ الهيئة يتم صرف المعاشات مبكرًا قبل بداية الشهر، وفقا للقرارات الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى.وأشار اللواء جمال عوض، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الموعد المتعارف عليه في صرف المعاشات هو بداية كل شهر، ولكن نظرا لأنه سيوافق أول يوم عيد الأضحى تم صرف المعاشات مبكرا، معقبًا: "القرار كان زي عيدية الرئيس لأصحاب المعاشات".وأوضح أنه جرى صرف المعاشات منذ الخميس الماضي بالرغم من أنه كان إجازة رسمية للدولة إلا أن العاملين بالهيئة داوموا لإعطاء أصحاب المعاشات أموالهم، كما تم صرفها أيضًا أمس السبت من خلال فتح 1500 مكتب.وذكر أنه تم تقسيم أصحاب المعاشات إلى 3 شرائح بدءًا من الخميس الماضي وأمس السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.