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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 حالات مرضية و3 غش بثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:08 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
نورهان عبدالرحمن
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أدى 751 ألفا و926 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (خمس وثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في (80) مادة فترة أولى، و(4) مواد في الفترة الثانية، في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد مجاهد، يرافقه الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة طنطا في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية.

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني ومرافقوه لجنة الشهيد محمد كامل نزر الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وتمت إحالة رئيس اللجنة ومراقب بالمدرسة للشئون القانونية لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من حيث دخول الطلاب بالهواتف المحمولة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت، في محافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 5 طلاب وتم عزلهم ونقل بعضهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

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