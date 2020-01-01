تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد الجدعنة» بشبرا الخيمة

قرر المستشار أحمد بدر، رئيس محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأحد، تجديد حبس "كريم"، و"أحمد" المتهمان بقتل محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة" بعزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بحضور أمين حافظ، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة ومحامي المجني عليه وليد البنا.وكان المجني عليه محمد أبو زيد 27 عاما لقي مصرعه، على يد عاطلين قاما بتمزيقه بسلاح أبيض "مطواة" فى الشارع، بعد مشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر، حيث استدرج المتهمان المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا. ج. ا"، و"ك. م. أ"، حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بالسنجة عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.ورجحت التحريات سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه فى جلسة صلح بين المتهمين و"ص. ع. س" من أهالى المنطقة، قام المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة، وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص. ع. س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.