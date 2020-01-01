حسن روحانى: مخطط الأعداء ضد إيران باء بالفشل

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مخطط الأعداء لجعل الشعب الإيراني في مواجهة مشكلة لتوفير السلع الأساسية بات فاشلًا، وتمكنت الحكومة من توفير المواد الأولية اللازمة لإنتاج السلع.وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي عقد اليوم الأحد، إلى مخطط الأعداء والأجندة التي سعوا لتحقيقها عبر العقوبات والضغوط الاقتصادية، معتبرًا أنهم أرادوا أن يواجه المواطن الإيراني المصاعب في توفير احتياجاته الأساسية، بينما تمكنت الحكومة بالتعاون مع الناشطين في المجال الاقتصادي والدعم الشعبي، أن توفر ليس الاحتياجات الأساسية فقط، بل تمكنت من توفير المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع، وتمكنت من تسريع نمط تحقيق قفزة الانتاج.وأعرب الرئيس روحاني عن تقديره للناشطين الاقتصاديين لما أبدوه من تنسيق مع سياسات وبرامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والسيطرة على الأسعار، معتبرًا أن الظروف الاقتصادية الخاصة التي تعيشها البلاد لايمكن مقارنتها مع أي وقت مضى.وأشار ورحاني إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران قائلا: الحكومة تعتزم على وضع أجندات من أجل توفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع الضرورية والمواد الأولية وخلق التوازن في سوق العملة.