بعد قليل.. «الهجرة» تصدر بيانا بشأن التعدي على مصري في الكويت

تصدر وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بيانًا رسميًا بعد قليل، للتعليق على الفيديو المتداول ويوثق واقعة تعرض شاب مصري يعمل "كاشير" مقيم في دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد".وأظهر الفيديو قيام مواطنون كويتيون بالتدخل لمنع الرجل من التعدي على الشاب المصري، حيث حاولت سيدة كانت تقف بجواره بالصدفة أثناء الواقعة بالإمساك بيده، وتدخل الأمن الموجود وأحد الزبائن الموجودين في المكان نفسه.يذكر أن ناصر ذعار العتيبي رئيس جمعية "صباح الأحمد" التي جرت بها الواقعة، قام على الفور بتقديم استقالته احتجاجا على التصرف العنيف من قبل المواطن الكويتي.