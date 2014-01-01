إعادة محاكمة اثنين فى «حرق كنيسة كفر حكيم» 30 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 30 أغسطس للحكم، والمتهمين هما محسن عبد الفتاح عزام، وعماد ربيع السيد محمد كفافى.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.وأسندت النيابة للمتهمين تهم التورط في حريق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، حيث اشتركا وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير علي السلطة العامة فى أعمالهم مستعملين فى ذلك القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بـ"شوم– حجارة– زجاجات مولوتوف"، وارتكاب جرائم الحريق العمد بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدى، وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ لغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به وبالجرائم التي تتضمن وضع المتهمين ومجهولون النيران بأحد المباني الغير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم حاملين الأسلحة النارية وزجاجات مولوتوف ومواد معجلة للاشتعال، وتمكن المتهمان السابع عشر والثامن عشر من كسر نافذتها الخلفية، وتمكن المتهم السادس عشر من كسر القفل الحديدي للبوابة الرئيسية لها، فيما دخل باقي المتهمين الكنيسة وسكبوا المواد المعجلة للاشتعال، وأضرموا النيران فيها، فأتوا عليها حال منع المتهمان الثانى عشر والثالث عشر الأهالي من التدخل لإطفائها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المملوكة للكنيسة، حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا كما أتلفوا الكنيسة، كما حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية بغير ترخيص، وإحراز 3 بنادق آلية و"3 فرد خرطوش".