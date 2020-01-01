سمية الخشاب تنشر صورتها داخل حمام السباحة

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة لها وهي في حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت سمية في الصورة، وهي ترتدي كاش مايوه، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير".يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب، كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.