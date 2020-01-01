«الزيني»: مبادرة المنتج المحلي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن إطلاق الحكومة مبادرة تشجيع المنتج المحلى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن والحالة المادية التي يمر بها المواطنون في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات أزمة كورونا.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور" أن المبادرة سوف تسهم في مساندة التجار الذين تعرضوا لكثير من الخسائر طوال الشهور الماضية، خاصة أن عددا من التجار ترك المهنة بسبب الخسائر.وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن عددا من قطاعات مواد البناء سوف يشارك فى المبادرة، لافتا إلى أنها سوف يستفيد منها المواطنون باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك.