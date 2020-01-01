محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات 7 مخططات تفصيلية بالقرى والمراكز

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم تعديلات 7 مخططات تفصيلية لعدد من المدن والقرى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على حل جميع مشكلات المواطنين.وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها اليوم يبدأ العمل طبقا لها ابتداء من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد باقي المدن تباعا فور الانتهاء منها.وأشار مختار إلى أنه يتم التعامل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقا للأسس والاشتراطات وتتضمن الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي، الالتزام بمفتاح الخريطة، المحافظة على جميع العروض التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة، الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة.وأوضح محافظ الدقهلية أن اعتماد المخططات التفصيلية يتيح استصدار تراخيص البناء فى مناطق الامتدادات العمرانية بهذه المدن، وأشار إلى أن المخطط يساهم بشكل كبير في إنهاء كل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية.ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة، إن العمل من أجل الانتهاء من كل المخططات التفصيلية يجري وفقا لتعليمات السيد المحافظ على قدم وساق وعلى مدار اليوم حرصا على إيجاد الحلول للتيسير على المواطنين.وأضافت أن المخططات التفصيلية التي تم اعتماد تعديلاتها اليوم جاءت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والذي يساهم بشكل كبير في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين وتطبيق المخططات التفصيلية التي تتماشى مع الوضع على الطبيعة والتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم في أماكنهم.تجدر الإشارة إلى أن المراكز والمدن التي شملها تعديل المخططات التفصيلية تشمل مدينة شربين، مدينة منية النصر، قرية دموه التابعة لمركز دكرنس، قريتي الصفا والخامسة التابعتين لمركز تمى الأمديد، قرية طنبول الكبرى التابعة لمركز السنبلاوين، قرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية.