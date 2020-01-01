6 مصابين فى حادث تصادم بالغربية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"موتوسيكل" بطريق "طنطا- المحلة" أمام كارليتو بمحافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"موتوسيكل" بطريق "طنطا- المحلة" أمام كارليتو، في نطاق المركز.أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة.حرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات والوقوف على معرفة أسباب الحادث.