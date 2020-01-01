وفد رفيع المستوى يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد عمارة، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والدكتور هاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، بجولة متابعة لامتحانات الدبلومات الفنية بالغربية (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي)، حيث كان في استقبالهم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وزار الوفد عددًا من لجان الامتحانات بإدارتي شرق طنطا وكفر الزيات، حيث تفقدوا لجان المنشاوي الإعدادية بنات لطلبة الجلاء الصناعية بنات، ولجنة الشهيد محمد كامل نور، لطلبة مدرسة طنطا الكهربية، ولجنة مدرسة كفر الزيات الميكانيكية، وأشادوا جميعًا بالانضباط وحسن سير الامتحانات داخل اللجان، والالتزام الكامل بتنفيذ جميع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين داخل اللجان.ثم توجه الوفد لمتابعة سير امتحانات التقدم لمدرسة الضبعة النووية بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وأشادوا بحسن انتظام وانضباط العمل داخل المركز وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان لجميع الطلاب.وأشاد نائب الوزير والوفد المرافق له بالجهد المبذول في توفير بوابات التعقيم والمواد المطهرة اللازمة لها، وعمل ممرات آمنة لدخول الطلاب إلى اللجان، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتعاون مع المحليات.