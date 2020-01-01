رئيس مجلس الأمة الكويتى: أخبار صحة أمير البلاد مطمئنة جدًا

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأحد، إن الأخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئنة جدًا".وقال مرزوق الغانم في تصريحات نشرها حساب مجلس الأمة على تويتر "نسأل الله أن يعجل شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبًا".وقالت وكالة الأنباء الكويتية، يوم الخميس، إن أمير الكويت (91 عامًا) وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.