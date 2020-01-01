«التموين»: سلمنا «التضامن» 50 ألف بطاقة ذكية لمستفيدي «تكافل وكرامة»

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم وتكنولوجيا المعلومات والتوثيق، عن استخراج 50 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة للمستفيدين من برنامج "كرامة وتكافل" خلال الفترة الماضية، وتوزيعها وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي وبالتالي وصولها إلى أصحابها من خلال تشكيل لجنة للتسليم وتفعيل البطاقات من خلال أصحابها بعد الحصول على الرقم السري.وقال مدكور لـ"الدستور"، إن هناك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بمد الوزارة بجميع بيانات أصحاب الضمان الاجتماعي وبرنامج كرامة وتكافل لمن لم تستخرج له ببطاقة ذكية، وعلى الفور يتم إصدار البطاقات.