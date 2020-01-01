«الغرف التجارية»: مبادرة المنتج المحلي ستزيد ثقافة البيع أونلاين

أكد حاتم نجيب، عضو الغرف التجارية، أن اهتمام القيادة السياسية بالمواطن والتجار، يزيد من ثقة الجميع ويؤكد الدعم الكامل للقيادة السياسية في المشاركة في كل المبادرات.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك ترحيبا شديدا من قبل التجار المشاركين في كافة المبادرات التي تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.ولفت عضو الغرف التجارية، إلى أن مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي سوف تسهم في نشر ثقافة البيع أونلاين والتي أصبحت رائدة بعد انتشار أزمة كورونا في العالم.