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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يخاطب رئيس البرلمان لعقد جلسات استطلاع بلجنة الصناعة

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:50 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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خاطب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال،
رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسة استطلاع ومواجهة بلجنة الصناعة لمناقشة عدد من الملفات.

وقال "عامر"- في خطابه- إن ذلك يأتي وفقا للمادتين 246، و250 من اللائحة الداخلية للمجلس ويقضيان بأن للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهم ولها أن تدعو لحضور الاجتماعات فضلا عن ممثلي أجهزة الدول المختصة المتخصصون من ذوي الخبرة والتخصص التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيهم للاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات.

وأشار إلى أن لجنة الصناعة تود عقد جلسات استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، وتود اللجنة عقد جلسة أخرى بشأن تطوير منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية في تحديث قطاع الغزل والنسيج.

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