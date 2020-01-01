«اتحاد الصناعات»: الصناعة والتجارة شهدتا تغيرات إيجابية في عهد السيسي

أكد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي هدفها المواطن المصري، حيث أن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة في السلع والخدمات والمبادرة تستهدف شراء وتحريك الأسواق بشكل عام.وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن نسبة كبيرة من الغرف الصناعية والشركات ساهمت في المشاركة لكسر الركود اللاحق بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.وأضاف، أن قطاع الصناعة والتجارة شهد كثيرا من التغيرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اهتمام خاص بحركة التجارة الداخلية والخارجية.