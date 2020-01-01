خطة لتحويل كابلات الكهرباء من هوائية إلى أرضية بمطروح (صور)

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بجولة ميدانية في عدد من المناطق السكنية بالمحافظة لتفقد الخدمات المقدمة ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية تيسيرا على المواطنين.وتفقد المحافظ منطقة المغاربة بمدينة مرسى مطروح موجها بتكثيف جهود النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بالمنطقة مع الإسراع فى استكمال أعمال الصرف الصحي بالطريق الموازي للسكة الحديد وعمل شنايش للمطر لمنع تراكم المياه خلال فصل الشتاء قبل البدء فى أعمال الرصف واستكمال كافة الخدمات والمرافق بالمنطقة تيسيرا على المواطنين.وأشار المحافظ - في بيان اليوم الأحد - إلى أنه جارى وضع خطة لتحويل كابلات الكهرباء من هوائية إلى أرضية بجميع المناطق كما تفقد المحافظ منطقة المقابر الشرقية موجها باستكمال جهود النظافة بطريق المقابر مع ضبط أى سيارة مخالفة تلقى قمامة بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها حفاظا على جهود النظافة المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضارى بالمنطقة، وحفاظا على حرمة الموتى والإسراع فى رفع كفاءة الأعمدة وتركيب كشافات إنارة إضافية بالمنطقة ووسط المقابر.