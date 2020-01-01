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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

8 حالات تعافٍ من كورونا بـ«قفط التعليمي» في قنا

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:47 م
كمال شلبي
كمال شلبي
قنا: إسلام البكري
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أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي وخروج 8 حالات اليوم مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قفط التعليمي، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 57 حالة منذ تحويل المستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

وبدأ شلبي جولة بالمستشفى، اليوم، بتفقد المطبخ والتأكد من التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات.

وتابع شلبي الجولة بتفقد معمل المستشفى، موضحا أن الأجهزة متوافرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوافرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة به، ثم تفقد السكرتير العام الصيدلية، وأكد أن جميع أصناف الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة في الصيدلية بكميات جيدة، كما تابع شلبي مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى، وأكد أنها تكفي احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.

واستمع شلبي من مدير المستشفى إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، بالتنسيق مع مستشفيات العزل الأخرى، وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

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