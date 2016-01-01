رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية الألمانى يطالب بتخزين البيانات لـ6 أشهر

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:07 م
هورست زيهوفر
هورست زيهوفر
وكالات
طباعة
طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بتخزين البيانات لستة أشهر من أجل دعم مكافحة جرائم الانتهاك الجنسي بحق الأطفال ونشر المواد الإباحية عنهم.

وكتب زيهوفر في خطاب إلى وزيرة العدل، كريستينه لامبرشت، أنه "نظرا لأن الإفادات الخاصة بعناوين الآي بي (عنوان بروتوكول الإنترنت) ذات الصلة لا ترد في الغالب إلى أجهزة التحقيق إلا بعد عدة أشهر، فينبغي تمديد مدة التخزين من عشرة أسابيع إلى ستة أشهر على الأقل".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تخزين البيانات، يلتزم مقدمو الخدمة قانونا بتأمين بيانات إتصال المستخدمين عبر الهاتف والإنترنت حتى يتمكن المحققون من العودة إليها لاحقا.

ويثير هذا الإجراء جدلا منذ سنوات ولاسيما فيما يتعلق بمسألة حماية البيانات، وتنص القاعدة المعمول بها في ألمانيا حتى الآن على أن تبلغ مدة التخزين لهذه البيانات عشرة أسابيع، لكن هذه القاعدة موقوفة في الوقت الراهن.

كانت المحكمة الأوروبية قررت في 2016 بأن تخزين بيانات الاتصال عبر الهاتف والإنترنت بشكل عام وبدون تفريق، لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في الأشهر المقبلة حكما آخر يأمل زيهوفر في أن يتيح الحكم الجديد مجالا للحركة.

في الوقت نفسه، رأى زيهوفر في خطابه المؤرخ في الرابع عشر من يونيو الماضي أن من المنطقي القيام بهذا التعديل الآن "حتى يمكن تنفيذه بعد صدور حكم من المحكمة الأوروبية يؤكد توافق القواعد الألمانية مع قانون الاتحاد الأوروبي".

وتمثل عناوين الآي بي في الغالب التحرك الأول والوحيد في التحقيق في قضايا المواد الإباحية عن الأطفال وكتب زيهوفر أنه " بدون التخزين الإلزامي لهذه العناوين لدى مقدمي خدمات الاتصالات، فمن المحتم أن العديد من القضايا ستظل بدون كشف لملابساتها".

في المقابل، ترغب لامبرشت في الانتظار، وقال متحدث باسم وزارتها للصحيفة:" لن يكون من الممكن التحقق من الحاجة القانونية لإدخال تعديل إلا بعد أن تقرر المحاكم".

موضوعات متعلقة

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

كنائس حدائق القبة تستأنف صلوات القداسات.. أول أغسطس

مواعيد عمل فروع شركات المحمول الجديدة

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

حبس طفلين عامين وغرامة 100 ألف جنيه للتنمر على سوداني

على بعد 20 كيلو.. العثور على جثمان الغريق الثالث بخليج السويس

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل 10 رسائل تهنئة لـ عيد الأضحى 2020 المبارك (صور)

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

برنامج حفلات السيرك القومي بالقاهرة والإسكندرية في العيد

«اترك أنفي من فضلك».. عرض مسرحي على «الهناجر»

«جمال البيئة».. 12 لوحة لفلورا تركي في معرض لـ«الثقافة العراقية»

وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو فى الأسمرات