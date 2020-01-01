إصابات كورونا في كندا تصل إلى 115 ألفا و470 والوفيات 8929

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 115 ألفا و470 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت تورونتو، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغ 8929 وتعافى 100765 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 26 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.