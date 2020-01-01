لأغراض تجارية .. كيف تتم رحلات الطيران الإسرائيلية إلى دول الخليج ؟

أعلنت شركة الطيران الإسرائيليّة الخاصّة "جيشر أفيري"، الأسبوع الماضي، عن تسيير رحلات تجاريّة خاصّة إلى الإمارات (دبي وأبو ظبي)، والسعودية (الرياض)، ودول خليجيّة أخرى، وبسبب عدم توقيع اتفاقيات جويّة بين "إسرائيل" والإمارات، من المقرّر أن تهبط الطائرة لخمس دقائق في الأردن أو قبرص ومن ثم تكمل طريقها عبر السّعوديّة.وكتبت الشّركة في موقعها الرسمي أن هذه الخدمة "خاصّة وتثير تحدّيات. وتمنح زبائننا بديلا خاصّا عن إيجاد حلول ملائمة لاحتياجاتهم التجارية.وقال مدير الشّركة، نير برونشطاين، لموقع "واينت" العبري إن معظم زبائن الشركة رجال أعمال، وأضاف "بسبب الخصوصيّة الشخصيّة والحفاظ على خصوصية زبائننا لن نذكر أسماء المسافرين. علاقاتنا مع الخليج جيدة جدًا. هناك إسرائيليّون متواجدون في دبي وأبو ظبي منذ سنوات ويحصلون على علاقة جيّدة جدًا".وكان موقع "واينت" العبري قد كشف أن المعدّات الطبية التي حصلت عليها إسرائيل في ذروة تفشّي كورونا في مارس الماضي جاءت من الإمارات، عبر طائرة أوكرانيّة هبطت في مطار بن غوريون، بجهود من الموساد.ووفقًا للموقع، فإنّ المعدات هي مئة ألف عدّة فحص. وطارت الطائرة، مباشرة من مطار أبو ظبي إلى مطار بن جوريون، ووصلت بعدها عدّة طائرات إماراتيّة مباشرة تحمل معدّات طبيّة إلى إسرائيل، وفق "واينت".