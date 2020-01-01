محافظ المنوفية يفاجئ لجان ملف التصالح بمدينة شبين الكوم

فاجئ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة الـ25 % جدية التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، رافقه نائبه محمد موسى، حيث أبدى المحافظ استياؤه من تزاحم وتكدس المواطنين على منافذ التحصيل وشكوى المواطنين من التأخير، وعلى الفور وجه اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد بالتوجه لمقر الوحدة المحلية لمتابعة الأمر على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة تيسيرًا على المواطنين.كما قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بمجلس ومدينة الباجور لسرعة إنجازهم العمل بملف التصالح وتحقيق نسب جيدة حتى الأن.وصرح أبوليمون بأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة حتى الآن بلغ 90 ألف 486 طلب، فيما بلغت جملة العوائد المحصلة منها ما يقرب من 81 مليون جنيه.وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات المهمة والحيوية، مؤكدا على متابعة وتقديم كل التسهيلات للمواطنين في أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة ودفع قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة قبل 15 أغسطس القادم وستتم الإزالة فورًا بعد انقضاء المدة ضمن الموجة الـ16 والتي سيتم مدها لتنفيذ الإزالات للمتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح.