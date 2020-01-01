مايسة عطوة تطالب بتسويق مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات

أكدت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مبادرة "ميغلاش عليك" تهدف إلى مساعدة المواطنين ومحدودي الدخل خلال الفترة الحالية وتعويض الأزمات التي واجهها المنتج المصري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشارت عطوة، في بيان لها، إلى دور المبادرة في التخفيف على المواطنين وتشجيع المنتج المحلي، موضحة: "تقدم المنتجات بأسعار مخفضة بما يساعد المواطن على شراء احتياجاته وايضا تعمل على تشجيع الإنتاج المحلي".ونوهت: "تصل تخفيضات مبادرة (ميغلاش عليك) على كافة السلع والمنتجات والخدمات إلى 20%، ورغم ذلك فإن المنتجات على مستوى عال من الجودة"، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل المبادرة وتسويقها في جميع المحافظات.ولفتت إلى أن المبادرة ضمن التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل.