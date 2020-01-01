إسبانيا تعلن سيطرتها على كورونا

أعلنت إسبانيا اليوم الأحد نجاحها في السيطرة على فيروس كورونا المستجد وفقا لما نشرته عدد من وسائل الإعلام العربية في خبر عاجل ورد إليها منذ قليل.يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه إقليم كتالونيا الإسبانى عن إغلاق جميع الملاهى الليلية وقاعات الرقص والحفلات، ووفقا لصحيفة "الدياريو" الإسبانية، فقد دخل أمر الإغلاق في كتالونيا حيز التنفيذ أمس السبت وسيمتد أسبوعين.في وقت سابق من الأسبوع، أمرت منطقة مرسيا أيضًا بإغلاق المراقص والملاهى الليلية، وبشكل عام أودى فيروس كورونا بحياة 28432 شخصًا وأصابة أكثر من 272 ألف شخص فى إسبانيا.