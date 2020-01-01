4 وفيات و464 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة، و464 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 433 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 63 ألفا و773 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 123 حالة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 2418 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 485 ألفا و738 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 4 حالات وفاة، و684 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 429 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 63 ألفا و309 حالات حتى يوم أمس.