تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

تراجع إنتاج السيارات الكورية الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ 11 عاما في النصف الأول من العام بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.وطبقا لاتحاد صناعة السيارات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وصل إنتاج السيارات المحلية في البلاد إلى 627.1 مليون وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض 8.19 بالمئة عما كان عليه قبل عام.ويمثل الرقم أقل مستوى منذ النصف الأول من عام 2009، عندما أنتجت البلاد حوالي 53.1 مليون وحدة.وبلغت مبيعات السيارات المحلية في البلاد أكثر من 802 ألف وحدة في النصف الأول من العام لتسجل أكبر مبيعات منذ عام 2016، فيما تراجعت صادرات السيارات بواقع 4.33 بالمئة لتصل إلى أقل مستوى منذ عام 2002.