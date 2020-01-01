قيادى بالوفد: الالتزام بالوقائية عامل أساسى فى نجاح انتخابات «الشيوخ»

قال المستشار محمد ذكري، القيادي بحزب الوفد، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في هذا التوقيت الذي تواجه فيه الدولة المصرية جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، يمثل انعكاسا لحرصها والقيادة السياسية على استكمال المسار السياسي في صورته الطبيعية وعدم الإخلال بأي نظام، لا سيما أن هذا التوقيت يمثل التوقيت الطبيعي لإجراء الانتخابات.ولفت المستشار محمد ذكري، في بيان له، أن الناخبين ملقاة على عاتقهم مسئولية اختيار من يمثلهم ويعبر عن احتياجاتهم ومتطلباتهم، فصوت الناخب حق لا بد أن يدلي به أمام صندوق الاقتراع.وأشاد بالإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتدابير اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في جو آمن وصحي للمواطنين، مشيرا إلى أن زيادة عدد المقار الانتخابية سيساهم في منع تجمعات المواطنين والتي قد تزيد من فرص انتقال العدوى بين الناخبين وبعضهم البعض ومن ثم يشكل خطورة على صحتهم.