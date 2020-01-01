هانى لبيب أمينًا عامًا للإعلام وعضوًا في «عليا المصريين الأحرار»

أعلن حزب "المصريين الأحرار"، تعيين الكاتب هاني لبيب في منصب أمين الإعلام، وكذلك عضو بالهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أن القرار أصبح ساريًا ابتداء من اليوم الأحد.وقال الحزب، في بيان، إن القرار يأتي بعد الاطلاع على الفصل السابع، المادة (45) الفقرة (3) من لائحة النظام الأساسي لـ"المصريين الأحرار".هاني لبيب رئيس تحرير موقع "مبتدأ" الإلكتروني، وواحد من الكتاب السياسيين البارزين على الساحة الصحفية.