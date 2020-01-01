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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هانى لبيب أمينًا عامًا للإعلام وعضوًا في «عليا المصريين الأحرار»

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:46 م
هانى لبيب
هانى لبيب
محمد الشريف
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أعلن حزب "المصريين الأحرار"، تعيين الكاتب هاني لبيب في منصب أمين الإعلام، وكذلك عضو بالهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أن القرار أصبح ساريًا ابتداء من اليوم الأحد.

وقال الحزب، في بيان، إن القرار يأتي بعد الاطلاع على الفصل السابع، المادة (45) الفقرة (3) من لائحة النظام الأساسي لـ"المصريين الأحرار".

هاني لبيب رئيس تحرير موقع "مبتدأ" الإلكتروني، وواحد من الكتاب السياسيين البارزين على الساحة الصحفية.

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