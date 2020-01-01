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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

117 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية.. وبدء تنفيذ قناطر ديروط الجديدة خلال 9 أشهر

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:46 م
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
وائل القمحاوي
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، اليوم الأحد، لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأطوال والعمليات التي تم مراجعتها فنيا وتم تدبير الاعتماد المالي لها وتم التوجيه بسرعة نهو إجراءات التعاقد وأيضا سرعة التنفيذ بالطبيعة وضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني.

وكذلك تم استعراض موقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الأراضي المقررة ري حديث وتحولت إلى ري غمر بالمخالفة، وماتم اتخاذه من إجراءات تجاه هؤلاء المخالفين وانذارهم بتوفيق أوضاعهم إلى الري الحديث حسب تعاقدهم على تلك الأراضي مع هيئة التعمير.

ووجه عبدالعاطى بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين التى لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح، وأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.

وبحث الدكتور عبد العاطي آلية إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرًا لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

وقام قطاع المياه الجوفية بالانتهاء من تجهيز 117 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادى الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحرية، وكذلك قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتحويل تشغيل 165 بئرا بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد لتجهيز 85 بئرا بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية ومن المستهدف تحويل باقى الآبار للعمل بالطاقة الشمسية فور الإنتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول.

الجدير بالذكر أن القطاع يقوم حاليًا بتجهيز 81 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لقناطر ديروط الجديدة حيث تم الإشارة إلى أنه تم إرسال جميع المستندات الخاصة بالطرح إلى هيئة المعونة اليابانية الجايكا لأخذ الموافقة على الطرح وسيتم ارسال الموافقة بعد العيد، كما قام قطاع القناطر والخزانات التابع للوزارة بتجهيز العقد وجميع المستندات والرسومات للطرح فور ورود الموافقة ومن المتوقع البدء في التنفيذ خلال 9 أشهر.

وفي إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أي أخطار قد تنتج عن ای موجات من السيول التي تواجه البلاد ومن منطق الدور الذي يقوم به قطاع التوسع الأفقي والمشروعات في المساهمة في انشاء وتنفيذ المشاريع التي تستخدم لمواجهة أخطار السيول والحفاظ على أرواح المواطنين والبنية الأساسية والمشاريع القومية، جاري تنفيذ أعمال صناعية ( سدود حجز، بحيرات صناعية، وحواجز ترابية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بالإضافة إلى صيانة الأعمال القائمة وتأهيل مخرات السيول حتى تكون جاهزة لموسم السيول القادم.

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