محافظ بورسعيد يناقش إعادة فتح الشوادر ضمن استعدادات العيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عبده رضوان عضو الغرفة التجارية وأحد ممثلي العاملين في مجال الجزارة وذلك لبحث إعادة فتح الشوادر بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.واستعرض "الغضبان" الإجراءات المتعلقة بفتح الشوادر استعدادا لعيد الأضحى، مؤكدا أن المحافظة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي توفر السلامة للمواطنين، وكذلك متابعة الالتزام بالضوابط الخاصة بذبح الأضاحى بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق النظافة العامة والشكل الجمالى للمحافظة أثناء عيد الأضحى.