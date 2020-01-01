«مكافحة كورونا»: «عملنا اللى علينا وسيطرنا على الفيروس» (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس يرجع لوعي الشعب المصري وقيادته السياسية ووزيري الصحة والإعلام.وأضاف حسني، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، "الدولة عملت اللي عليها، وقدرت تسيطر على الأزمة، لكن لسه منتصرناش عليه، وده يستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية"، داعيًا المواطنين إلى عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى، وارتداء الكمامة في التجمعات.وأكد أن المصريين أثبتوا أنهم قادرون في لحظة أن يكونوا على قدر المسئولية، مؤكدًا أن القادم هو مسئولية المصريين، لافتا إلى أن استمرار النجاح في خفض أعداد الإصابات مسئولية الشعب المصري.