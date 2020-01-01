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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

برنامج حفلات السيرك القومي بالقاهرة والإسكندرية في العيد

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:40 م
حفلات السيرك القومي
حفلات السيرك القومي
جمال عاشور
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يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلتين للسيرك القومى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحفلة على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، إلى جانب تقديم استعراضات لفرق البيت الفنية.

وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية - في بيان - إن السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، سيقدم بمقره بالعجوزة حفلة "ماتينيه" الساعة ٥.٣٠م وأخرى "سواريه" الساعة ٨م إلى جانب حفلة فى التاسعة مساء، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وأوضح الفنان مصطفى محسن مدير مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية، أن المسرح سيشهد حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية فى ثانى أيام العيد، وفرقة رضا فى ثالث أيام العيد، وتعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" رابع يوم العيد وحتى يوم ١٧ أغسطس المقبل، بطولة للفنانة مروة عبدالمنعم والفنان ضياء شفيق، تأليف وإخراج محسن رزق.

تتضمن برامج السيرك أكثر من ١٣ فقرة متنوعة من أخطر وأروع فنون السيرك منها "الساحر، والمهرج، والتوازن، البسكليت، البلنسات، الطوق الهوائى، استعراض الثعابين، استعراض الحيوانات الأليفة، المطبخ الصينى، السيلك، التنشين بالخناجر، الكرابيك، استعراض الأسود والنمور"، تحت إشراف الفنان محمد النوبى والفنان أشرف شعبان.

يأتى ذلك مع التزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.

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برنامج حفلات السيرك القومي بالقاهرة والإسكندرية في العيد

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