ضبط 7 مصانع مواد غذائية بدون ترخيص بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية، بقيادة عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة لمتابعة المصانع والتأكد من جودة السلع المنتجة، إلى جانب متابعة الأسواق والشوادر، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.وتمكنت الحملة التي تم شنها في نطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، من ضبط 7 مصانع للمواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة باسوس، كما تم ضبط 6 أطنان من الملح مجهول المصدر وبدون بيانات عليه، إلى جانب ضبط 40 برميل مخلل قيد الصنع، وضبط 6675 كيلو جرام من المخلل بعد انتهاء الصنع، وأيضا ضبط طن لفت، و1000 كيلو جرام "فلفل – ليمون – جزر".وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق بها، موضحة أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق والمصانع المخالفة، للتأكد من سلامة وجودة السلع المعروض للجمهور، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار.