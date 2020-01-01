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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فؤاد أباظة: السوشيال ميديا خطر كبير يهدد الأوطان

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:34 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشcون العربية بمجلس النواب، بتصريح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى أكد فيه إن السوشيال ميديا تضع صانع القرار تحت ضغط، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت خطرًا كبيرًا لتدمير الأوطان.

وقال " أباظة فى بيان له أصدره اليوم، إن الدكتور طارق شوقى يعتبر من أكثر الوزراء الذين تعرضوا لظلم كبير من وسائل السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الدكتور طارق شوقى لم يلتفت او يتهم بما يدور من أكاذيب وافتراءات وشائعات تدور حول خطواته الإصلاحية داخل المنظومة التعليمية التي وصلت الى حالة متردية للغاية وكادت تدخل لغرفة الانعاش بسبب الأمراض الخطيرة والمتعددة التى أصابتها.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الدكتور طارق شوقى نجح باحترافية وبامتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لاصلاح التعليم فى مصر وأكبر دليل على ذلك الإشادات الكبيرة وغير المسبوقة التى حظيت بها مصر من المؤسسات الدولية بهذا النجاح وقدرة مصر على استمرار العملية التعليمية رغم جائحة كورونا وايضا نجاح مصر فى اتمام امتحانات الثانوية العامة.

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