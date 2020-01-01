زعيم أغلبية البرلمان: النواب يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية

قال الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، إن كل ما يجب أن يعلمه العالم أجمع أن البرلمان المصري رئيسًا ونواب أغلبية ومعارضة يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بتفويضه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.وقال القصبي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب العالم مرارًا وتكرارًا بوجوب سرعة التدخل لحل الأزمة الليبية سياسيًا ودبلوماسيًا.وشدد القصبي، أن جميع النواب على قلب رجل واحد قد طالبوا من الرئيس السيسي الحفاظ على الأمن القومى وحماية الحدود المصرية، كما أن نواب الشعب أغلبية ومعارضة أكدوا أن الشعب المصري يؤيدون الشعب الليبي الشقيق في وجوب عدم تدخل أى قوى أجنبية غير شرعية فى شىئونهم رافضين هدم الدولة الليبية ومؤسساتها وتقسيمها ونهب حقوق شعبها.