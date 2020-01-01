محافظ كفر الشيخ يعد نجل شهيد سيناء بمرافقته في أول يوم دراسي (صور)

قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الشهيد رقيب أول "عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي"، شهيد القوات المسلحة، بمنزله بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق، والذي استشهد مساء يوم الخميس الماضي بشمال سيناء.وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ أن الشهادة شرف، وأن تواجده زاده شرفًا وأنه يقدم العزاء لأسرة الشهيد، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وقال، محافظ كفرالشيخ، إنه قرر نقل زوجة الشهيد الممرضة من تأمين صحي سيناء لتأمين صحي كفر الشيخ، وإطلاق اسم الشهيد على مدرسة ابتدائية بالقرية، ووعد نجل الشهيد الأكبر بالصف الثاني الابتدائي، بمرافقته في أول يوم دراسي، للمدرسة التي سيطلق اسم والده عليها.جدير بالذكر؛ أن محافظ كفرالشيخ، نعى الشهيد رقيب أول "عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي" شهيد الواجب الوطني بحادث شمال سيناء، مقدمًا أحر التعازي وخالص المواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.