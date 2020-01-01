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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا: 30 مليار يورو للاستثمار في الانتقال البيئي

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:26 م
برونو لومير
برونو لومير
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أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن الحكومة ستخصص 30 مليار يورو للاستثمار في الانتقال البيئي ضمن خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو، والتي ستعرض خلال جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي في 24 أغسطس المقبل.

وقال الوزير الفرنسي - في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الأحد- إن الـ30 مليار يورو سيتم تخصيصها للانتقال البيئي بفرنسا في إطار خطة الإنعاش التي تهدف بمجملها إلى تشجيع خفض الكربون في الاقتصاد.

وأضاف "سنعمل على أن تكون كل قرارات الإنعاش مشجعة لنموذج جديد للنمو يعتمد على تقليص الكربون والاقتصاد في الطاقة والابتكار في حماية البيئة"، مؤكدًا أن خطة الإنعاش ستكون خطة خضراء، تراعي البيئة، مشيرًا إلى أن ثلاثة قطاعات تشكل أولويات هي التجديد في مجال الطاقة ووسائل النقل والطاقة".

ومن المقرر عرض الخطة الحكومية للإنعاش الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو خلال جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي في 24 أغسطس المقبل.

وردًا على سؤال حول ما إذا تم تحديد أرقام لخفض انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة في خطة الإنعاش، قال الوزير الفرنسي "لدينا مسار لخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 30% على 10 سنوات في صناعاتنا".

وأضاف "هذا المسار بعيد حاليا، ومن أجل تحقيق هذا الهدف سنساعد المواقع الصناعية الأكثر تسببا للتلوث على خفض انبعاثاتها"، موضحًا سنقدم لائحة أولى بهذه المواقع في نهاية أغسطس المقبل.

كانت خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو وعرضها رئيس الوزراء الفرنسي في منتصف يوليو الجاري تضمنت تخصيص 20 مليار يورو للانتقال البيئي إلى جانب 40 مليارا لتطوير الصناعة.

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