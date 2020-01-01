«النفط العراقية» تدعم مؤسسات الصحة بـ16 مليار دينار

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، على تقديم أكثر من 16 مليار دينار عراقي كدعم مالي لمؤسسات الصحة في بغداد والمحافظات، للوقوف أمام جائحة كورونا، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.وأكد عبد الجبار، حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم الدعم الى المؤسسات الصحية.وقال، إن مجموع المبالغ المصروفة لدعم وزارة الصحة والجهات الساندة لها بلغت بالدينار العراقي 3 مليارات و342 مليون و650 الف دينار، بالإضافة إلى 11 مليون و150 ألف دولار.وأضاف، أن هذه المبالغ تم تقديمها كدعم مالي لتأهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي في بغداد والمحافظات كتأهيل فنادق المدينة الرياضية في البصرة ومعرض بغداد الدولي وملعب الشعب وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات الضرورية واسطوانات الأوكسجين وتأهيل مراكز حجر المصابين بالفيروس في بغدادَ والمحافظات.وتابع، أن المساعدات تضمنت أيضًا، القيام بحملات التعفير والوقاية للدوائر والساحات العامة والأحياءِ السكنية والقيام بحملاتٍ إعلامية للتوعية وللوقاية من مخاطر جائحة كورونا وتجهيز وتصنيع مواد التعقيم ومنها الجل الكحولي وتوفير السلات الغذائية للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود.