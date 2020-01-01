إحالة أوراق «الجن» للمفتي في تهمة خطف وهتك عرض طفل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة متهم يدعى "خالد الجن"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة خطف وهتك عرض طفل بدار السلام.صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح، أمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.كشف قرار الإحالة أن المتهم "خالد.م.ع" وشهرته "خالد الجن" نجار، خطف المجني عليه الطفل "سعد.ب" والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاما بالتحايل مستغلا صغر سنه، بأن أوهمه باصطحابه لتناول المأكولات واتجه به إلى مكان بعيد عن أعين الناس، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بأن خلع عنه ملابسه تحت تهديد السلاح الأبيض "سكين" وما أن قاومه الطفل حتى اعتدى عليه المتهم بجرح ذبحي بالرقبة لتنفيذ ما ضمر في نفسه من اعتداء جنسي، وما أن خارت قوى الطفل قام المتهم بهتك عرضه بمناطق عفته.ولفت قرار الإحالة، إلى شروع المتهم في قتل المجني عليه بأن سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه ورقبته، وقيد يداه وقدميه بحبال بلاستيكيه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته، إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إنقاذ المجني عليه بالعلاج.