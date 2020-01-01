رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة أوراق «الجن» للمفتي في تهمة خطف وهتك عرض طفل

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:23 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة متهم يدعى "خالد الجن"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة خطف وهتك عرض طفل بدار السلام.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح، أمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف قرار الإحالة أن المتهم "خالد.م.ع" وشهرته "خالد الجن" نجار، خطف المجني عليه الطفل "سعد.ب" والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاما بالتحايل مستغلا صغر سنه، بأن أوهمه باصطحابه لتناول المأكولات واتجه به إلى مكان بعيد عن أعين الناس، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بأن خلع عنه ملابسه تحت تهديد السلاح الأبيض "سكين" وما أن قاومه الطفل حتى اعتدى عليه المتهم بجرح ذبحي بالرقبة لتنفيذ ما ضمر في نفسه من اعتداء جنسي، وما أن خارت قوى الطفل قام المتهم بهتك عرضه بمناطق عفته.

ولفت قرار الإحالة، إلى شروع المتهم في قتل المجني عليه بأن سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه ورقبته، وقيد يداه وقدميه بحبال بلاستيكيه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته، إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إنقاذ المجني عليه بالعلاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بناءً على طلب والده.. الغواصون يواصلون البحث عن جثة شادى بشاطئ النخيل

موعد إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام والخاص

استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يوجه بتوفير «حياة كريمة» لـ الطفل صابر

«الأرصاد»: طقس «غير مستقر» غدًا.. وأمطار على الصعيد

الصور

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

الأكثر قراءة

حبس طفلين عامين وغرامة 100 ألف جنيه للتنمر على سوداني

على بعد 20 كيلو.. العثور على جثمان الغريق الثالث بخليج السويس

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

إعادة النزلاء بعد هروب جماعي من سجن بإفريقيا

بالي تستأنف استقبال السائحين الدوليين في 11 سبتمبر

كورونا يمنع احتفالات ليلة رأس السنة بالبرازيل

2.2 مليون دولار منحة من اليابان لمحاربة الجراد بالسودان

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

«اترك أنفي من فضلك».. عرض مسرحي على «الهناجر»

«جمال البيئة».. 12 لوحة لفلورا تركي في معرض لـ«الثقافة العراقية»

وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو فى الأسمرات

أستاذ بالأزهر: هناك قصائد فقدت من أحمد شوقى.. وحافظ إبراهيم رفض منحه لقب أمير الشعراء