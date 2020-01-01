تجديد حبس سائقين يروجان «الاستروكس» بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، تجديد حبس سائقين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج مخدر الأستروكس بمدينة السلام.كان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد قيام سائقين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بترويجهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "س. ن"، "ط. ع" سائقان، وأقرا بحيازتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 320 جراما بهدف ترويجه والكسب غير المشروع منه.