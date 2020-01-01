ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط القائمين على مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية في دائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.حيث تم ضبط ٣٠٠٠ كمامه رديئة الصنع وجاهزة للبيع و٥٠٠٠ كمامة تحت التصنيع، وكمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.