ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية بالسويس
الأحد 26/يوليه/2020 - 12:19 م
مريم جبل _عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط القائمين على مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية في دائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس.
حيث تم ضبط ٣٠٠٠ كمامه رديئة الصنع وجاهزة للبيع و٥٠٠٠ كمامة تحت التصنيع، وكمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حيث تم ضبط ٣٠٠٠ كمامه رديئة الصنع وجاهزة للبيع و٥٠٠٠ كمامة تحت التصنيع، وكمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعبئة والتغليف).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.