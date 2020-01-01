إصابة أشخاص بحادث دهس فى برلين

أصيب عدد من الأشخاص جراء وقوع حادث دهس اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية برلين.وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن الشرطة الألمانية أعلنت أنه تم القبض على سائق السيارة ويجري حاليا التحقيق في الحادث فيما لا توجد دلائل بوجود دافع سياسي أو ديني.وقالت إدارة الإطفاء المحلية إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء حادث الدهس قرب ساحة هاردينبيرج بلاتز في حي تشارلوتنبرج في العاصمة برلين.ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية على موقعها الإلكتروني عن إدارة إطفاء برلين أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح خطيرة، وتم استخدام مروحيات لنقل المصابين إلى مستشفى، فيما يعمل 60 من أفرادها في موقع الحادث، لافتة إلى أن سائق السيارة من بين المصابين وقد تم اعتقاله.وأضافت أن الشرطة لا تملك الآن أي معلومات تشير إلى وجود دوافع سياسية أو طائفية وراء الحادث، مرجعة السبب المحتمل إلى السرعة المفرطة وفقد السائق السيطرة عليها.